Ученые: выход на пенсию существенно повышает риск возникновения деменции

Выход на пенсию вызывает у человека ускоренную потерю вербальной памяти, которая отвечает за способность человека запоминать текстовую информацию. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского колледжа Лондона в своем исследовании, опубликованном в медицинском журнале European Journal of Epidemiology, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Более трех тыс. добровольцев в возрасте от 45 до 68 лет приняли участие в масштабном эксперименте, в ходе которого врачи на протяжении 30 лет регулярно проверяли у подопытных уровень умственных способностей. В результате было установлено, что как только человек перестает работать, у него значительно ускоряется процесс потери различных когнитивных функций. Так, ухудшение вербальной памяти, что является абсолютно естественным процессом, происходит у пенсионеров на 38% быстрее, чем у людей, которые продолжают свою карьеру.

Как отмечают эксперты, подобная потеря памяти значительно повышает риск более раннего развития деменции у пожилых людей. "Это исследование наглядно демонстрирует пользу и необходимость любой интеллектуальной деятельности для людей старшего возраста", - говорится в научной работе.

Актуальность этого открытия заключается в том, что с повышением средней продолжительности жизни в развитых европейских странах увеличивается и количество людей, страдающих от деменции. Так, согласно официальным данным, в 2016 году эта неизлечимая в настоящее время болезнь стала основной причиной смертности в Уэльсе и Англии.

Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления и поведения. Заболевание поражает в основном пожилых людей, но не является нормальным состоянием старения. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции - на нее приходится 60-70% всех случаев. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от его возраста, но, как правило, составляет 7-10 лет. От болезни Альцгеймера на сегодняшний день страдают около 50 млн человек по всему миру, их число с каждым годом возрастает и, по некоторым оценкам, к 2050 году может превысить 131 млн.





