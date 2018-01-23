Фильм "Чудо-женщина 2" станет первой кинолентой, работа над которой будет проходить с соблюдением правил Гильдии продюсеров Америки, разработанных для борьбы с сексуальными домогательствами в сфере киноиндустрии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило интернет-издание The Verge.

Рекомендации, единогласно принятые на прошлой неделе членами Гильдии, применимы ко всем участникам киносъемок, а именно к продюсерам, исполнителям ролей и участникам съемочной группы. Они предполагают, что до начала производства какой-либо киноленты с командой будет проведена разъяснительная беседа о недопустимости сексуальных домогательств и о том, как следует поступать, если такие случаи будут иметь место. Указывается, что в рамках кинопроекта должен быть создан ряд специальных процедур для подачи жалобы на непристойное поведение кого-либо из его участников.

В документе отмечается, что все заявления о сексуальных домогательствах должны быть приняты "с вниманием и сочувствием", хотя "следует помнить, что такие сообщения не обязательно свидетельствуют о наличии вины", так как любая подобная информация требует расследования. Таким образом, создатели картины "Чудо-женщина 2", которая выйдет на экраны в 2019 году, взяли на себя обязательство соответствовать указанным в документе нормам.

Первая часть фильма "Чудо-женщина" режиссера Пэтти Дженкинс с Галь Гадот в главной роли была представлена в 2017 году. Картина получила положительные отзывы кинокритиков и принесла создателям более $100 млн в первые выходные показа.



