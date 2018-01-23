Кандидатуру Пайлана выдвинули на Нобелевскую премию мира
Члены международного женского союза амшенских армян «Амшенка» выдвинули кандидатуру депутата парламента Турции от курдской Демократической партии народов Гаро Пайлана на Нобелевскую премию мира. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении руководителя союза Саиды Оганян.
«В этом году наша организация обратилась в Нобелевский комитет с предложением о присуждении Нобелевской премии мира депутата парламента Турции от курдской Демократической партии народов Гаро Пайлану – человеку, который посвятил всю свою жизнь делу защиты прав как армянского, так и других коренных народов региона», – говорится в заявлении.
Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств различных стран; члены международных судов; ректоры университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики; лица, награждённые Нобелевской премией мира; члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира; действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета; действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.
Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.