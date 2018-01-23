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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-01-18


ЕРЕВАН, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 января, курс доллара США сократился на 0.47 драмa и составил 481.17 драм. Курс евро сократился на 0.77 драмa и составил 589.19 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.52 драм. Курс британского фунта вырос на 1.80 драмa и составил 671.23 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 56.52 драмa и составила 20615.29 драм. Цена серебра сократилась на 0.34 драмa и составила 263.53 драм. Цена платины выросла на 77.54 драмa и составила 15732.96 драм.




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