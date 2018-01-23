В Елисейском дворце стартовала встреча президентов Армении и Франции Сержа Саргсяна и Эммануэла Макрона.

Как сообщает Арменпресс, в рамках визита в Париж президент Армении уже провел встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларошем и мэром Парижа Анн Идальго.

Запланированы также с членами депутатской группы дружбы Франция-Армения и представителями армянской общины Франции.

24 января в Страсбурге президент Армении примет участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступит с речью и ответит на интересующие депутатов вопросы. Серж Саргсян встретится также с генеральным секретарём Совета Европы Торбьёрном Ягландом, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гидо Раймонди, председателем европейской комиссии "Демократия посредством права" (Венецианская комиссия) Джанни Букикио и с избранным председателем ПАСЕ.