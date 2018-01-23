Премьер-министр Армении встретился с председателем Национального совета Швейцарии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 января в Давосе встретился с председателем Национального совета Швейцарии Домиником де Буманом (Dominique de Buman).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя Карена Карапетяна, Доминик де Буман отметил, что рад встретиться с премьер-министром Армении именно в Давосе и здесь обсудить детали и подготовительные работы намеченного визита швейцарской делегации в Армению.

Карен Карапетян поздравил Доминика де Бумана со вступлением в должность.

«Мы ценим ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, это относится и к признанию Геноцида, и к сбалансированной позиции Швейцарии в вопросе Нагорного Карабаха, и к ряду других вопросов», - сказал Карен Карапетян.

Премьер-министр представил экономическую ситуацию в Армении, осуществляемые реформы и программы в налоговой, таможенной, сельскохозяйственной и ряде других сфер, направленные на улучшение бизнес-среды мероприятия, подчеркнув, что в прошлом году зафиксирован рост основных экономических показателей и выразил уверенность, что эти тенденции продолжатся. Карен Карапетян особо акцентировал, что в 2017 году товарооборот между Арменией и Швейцарией по сравнению с предыдущим годом вырос в 3,5 раза, одновременно отметив, что есть большой потенциал для его развития.

Стороны обсудили возможности создания торговой палаты, а также сотрудничества в сферах виноделия, «умного» сельского хозяйства, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, возобновляемой энергетики, образования, туризма и привлечения швейцарского бизнеса в указанные сферы. Были также затронуты перспективы открытия прямого рейса Ереван-Цюрих.