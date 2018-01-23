В Китае за ночь построили железнодорожную развязку

Рабочие в Китае за девять часов проложили железнодорожную развязку для нового вокзала Наньлун в городе Лунъянь на юге страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

В строительстве приняли участие 1,5 тысячи человек. В частности, они соединили три крупные ветки с новой линией. Были задействованы 23 экскаватора.

По сведениям издания, дорогу не только проложили, но и полностью подготовили к работе: вдоль нее установили светофоры и средства для мониторинга движения.