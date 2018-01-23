ЕС исключил восемь стран и территорий из черного списка офшоров

Евросоюз исключил восемь стран и территорий из черного списка офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается во вторник на официальном сайте Совета ЕС.

"Восемь стран и территорий исключены из списка тех, кто не сотрудничает должный образом в налоговой сфере с ЕС", - говорится в документе.

"Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ перенесены в отдельную категорию стран и территорий, которые станут объектом пристального мониторинга", - отмечается в сообщении.





