В Британии полицейский необычным способом поддержал ограбленного старика

Британские полицейские навестили одинокого старика, ставшего жертвой ограбления, и сделали ему необычный подарок. Видео опубликовало в Facebook полицейское управление Мансфилда (графство Ноттингемшир), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники полиции решили проверить самочувствие пожилого мужчины. Он обрадовался неожиданному визиту и рассказал гостям про свою службу ВВС в годы войны и смерть любимой жены несколько лет назад.

Полицейский заметил, что на фортепиано стоит нотная тетрадь с одним из ноктюрнов Шопена. Старик признался, что это его любимое произведение у композитора.

Сотрудник полиции рассказал, что этот ноктюрн очень любит его бабушка, и он может исполнить его. Тогда хозяин дома попросил его сесть за инструмент и сыграть ему. По словам полицейского, пожилой мужчина был счастлив услышать любимую мелодию, а он сам в тот момент почувствовал, что работает не зря.