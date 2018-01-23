Земан назначит Бабиша премьером Чехии вне зависимости от результатов выборов

Президент Чехии Милош Земан во второй раз назначит лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша премьер-министром страны вне зависимости от исхода второго тура президентских выборов, который состоится 26-27 января. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

"Господин Иржи Драгош (соперник действующего президента во втором туре - прим. ТАСС) не получит возможности принять решение о выдвижении [премьер-министра - прим. ТАСС]", - цитирует агентство президента. По словам Земана, если он проиграет выборы, то ускорит назначение Бабиша, а если выиграет, то отложит это решение на более поздний срок, чтобы дать возможность Бабишу заручиться достаточной поддержкой в парламенте.

Действующее правительство, состоящее из выдвиженцев АНО, в среду официально подаст прошение об отставке президенту республики. Земан в тот же день поручит ему выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.

АНО принадлежит 78 из 200 кресел в нижней палате парламента. Оппозиция отказалась поддержать правительство Андрея Бабиша, ссылаясь на обвинение его полицией в причастности к мошенничеству с дотациями из фондов Евросоюза. В пятницу он был лишен депутатской неприкосновенности. Политик заявляет о своей невиновности и намерен доказать ее в суде.

По итогам первого тура президентских выборов, состоявшегося 12 и 13 января, из девяти претендентов на президентский пост наибольшее число голосов набрали Милош Земан и Иржи Драгош. Действующего президента поддержали 38,56% избирателей, а его соперника - 26,60% избирателей. Эти показатели обеспечили им выход во второй тур голосования, который пройдет 26 и 27 января.



