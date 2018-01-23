Дорожная полиция Армении сообщает, что работа по установке новых технических средств по контролю над дорожным движением продолжается. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В частности, с 26-го января в Ереване, на улице Грачья Нерсисяна, будет запущен в действие новый радар скорости, на этом участке – рядом со старшей школой «Гераци», допустимая скорость – в пределах 40/60 км/час. Ограничение до 40 км/час будет действовать в рабочие дни, в промежутке 08.00-18.00.

Дорожная полиция Армении призывает водителей соблюдать ПДД.