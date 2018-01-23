Производство сырой нефти в Азербайджане за последние 7 лет упало на 23,66%

Производство сырой нефти в Азербайджане за 2017 год упало на 2,3 млн тонн. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

Это самый большой спад в производстве сырой нефти в Азербайджане за последние 6 лет.

В 2016-м году Азербайджан произвел 41,03 млн тонн сырой нефти, в 2017-м году - 38,78 млн тонн сырой нефти.

Производство сырой нефти в Азербайджане за последние 7 лет упало на 12 млн тонн, или на 23,66%.

В 2017-м году Азербайджан произвел 768 млн кубометров газа, а выработка электроэнергии в Азербайджане упала на 522 млн квт/ч.