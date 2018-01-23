В Швейцарии разработали экзоскелет руки, управляемый силой мысли

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) сконструировали экзоскелет руки, управляемый силой мысли. Это изобретение призвано облегчить жизнь инвалидам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Примененная в аппарате технология "мозг-компьютер" не требует вживления электродов под кожу. Они установлены на шлеме, напоминающем резиновую шапочку для купания. Конструкция не обременена тяжелыми приборами, проста в использовании и удобна в транспортировке. Экзоскелет устанавливается за несколько минут.

Ученые констатировали, что при управлении посредством мысли аппаратом, установленным на одной руке, активизируются также участки мозга, отвечающие за работу другой руки.

Как отмечает EPFL на своем сайте, аппарат легко адаптировать для различных категорий пациентов. В частности, для парализованных людей предусмотрена возможность управления экзоскелетом движением глаз.