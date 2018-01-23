Министр сельского хозяйства представил причины подорожания в Армении картофеля

Причины подорожания в Армении картофеля кроются в его экспорте. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. «Причины подорожания в Армении картофеля кроются в его экспорте. Единственная причина в этом. В то же время, лизинговая программа, по которой мы начали предоставлять фермерам технику под 2%, повысит эффективность производства картофеля. В Армении сельхозпроизводство вообще на низком уровне по своей эффективности, продолжая не применять технологические достижения, мы будем получать некачественные и дорогие урожаи»,- сказал он.

По его словам, проведенные ими исследования показали, что невозможно достичь повышения эффективности только субсифированием удобрений и дизтоплива. Как сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, у них имеется программа по производству в Армении органических удобрений, причем, они обойдутся не дороже, чем обычные азотные удобрения.