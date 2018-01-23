В мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении назначен новый содокладчик. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала зампредседателя НС Армении, руководитель делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

«На заседании мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении был обсужден вопрос смены содокладчика комиссии, поскольку прежний содокладчик по вопросам Армении Алан Милл более не входит в состав ПАСЕ – его полномочия прекращены»,- сказала зампредседателя НС Армении, руководитель делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

По ее словам, от группы социалистов на смену Алану Миллу содокладчиком по вопросам Армении была назначена представительница Украины Юлия Левочкина.