У Нила Даймонда диагностировали неизлечимую болезнь

Американский музыкант Нил Даймонд объявил о завершении концертной деятельности из-за того, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на его сайте.

Певец заявил о своем решении во время гастролей в честь пятидесятилетнего юбилея его музыкальной карьеры. Отмечается, что он отменил концерты, запланированные на март, в Австралии и Новой Зеландии по советам врачей.

Исполнитель подчеркнул, что навсегда уходит со сцены с огромной неохотой и разочарованием. «Для меня было честью петь для моих слушателей последние 50 лет», — признался Даймонд. Музыкант добавил, что будет продолжать писать и записывать песни.

24 января Даймонду исполняется 77 лет. 28 января Национальная академия искусства и техники грамзаписи США вручит исполнителю почетную награду за пожизненный вклад в музыкальное искусство.

Нил Лесли Даймонд родился в 1941 году в нью-йоркском районе Бруклин в семье эмигрантов из России и Польши. За 50 лет творчества он снискал славу одного из самых востребованных деятелей искусства. 38 его композиций в разное время входили в "первую десятку" хит-парада журнала Billboard. Его имя появилось в Зале славы рок-н-ролла в 2011 году.