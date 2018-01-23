Пенс: пришло время для внесения изменений в ядерную сделку с Ираном

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что пришло время изменить положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы вместе противостоим государству, являющемуся главным спонсором терроризма, - Ирану. Решение президента Трампа заявить о том, что подписание им продления отмены санкций в соответствии с ядерной сделкой с Ираном будет последним, - четкий сигнал нашим европейским союзникам, что пришло время для внесения изменений в соглашение, - сказал Пенс во вторник перед началом переговоров в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлином. - Если же союзники не прислушаются, президент Трамп четко дал понять, что мы немедленно выйдем из соглашения по иранскому атому".

Вице-президент добавил, что "надеется на исправление ситуации в ближайшие месяцы, что принесет пользу безопасности в регионе, безопасности Израиля и безопасности американских интересов". Трансляцию выступления Пенса в канцелярии президента Израиля во вторник осуществляло посольство США в еврейском государстве.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.





