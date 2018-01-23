В Армении подорожание продуктов питания больше отражается на инфляции, чем в других странах региона: председатель ЦБ Армении

В Армении стоимость продуктов питания составляет 41% от общей потребительской корзины, в Грузии - 30%, в РФ – 31%, в Турции – 22%. Соответственно, в Армении подорожание продуктов питания больше отражается на инфляции, чем в других странах региона. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

«В Армении стоимость продуктов питания составляет 41% от общей потребительской корзины, что означает, что население 41% своих расходов направляет на пропитание. В развитых странах этот показатель равен 10-11%, и не превышает 15%»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, именно поэтому подорожание продуктов питания на 5,5% в 2017-м году привело к 2.3-процентной инфляции, тогда как в Грузии подорожание продуктов питания на 7.3% привело к 2.2-процентной инфляции.

Как сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян, в 2017 году инфляция в Грузии составила 6.7%, в Азербайджане - 7.9%, в РФ - 2.5%, в Украине - 13.7%, в Молдове - 7.3%, в Турции - 19.9%, в Иране – 10%. В Армении в 2017 году инфляция составила 2.6%.

В начале 2018-го года выросли цены на некоторые товары, в частности, бензин подорожал на 20 драмов, дизельное топливо – на 60, сжиженный газ – на 20 драмов.