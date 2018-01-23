Около 1,2 млн верующих посетили мессу Папы Римского в Перу

Около 1,2 млн верующих посетили мессу Папы Римского Франциска, которая стала последним пунктом программы его визита в Перу. Таковы окончательные данные, обнародованные 22 января властями южноамериканской страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы оцениваем число [присутствовавших] приблизительно в 1,2 миллиона человек", - цитирует радиостанция RPP слова руководителя Национального института гражданской обороны Перу, генерала Хорхе Чавеса. "Если на фотографиях, сделанных с воздуха, в некоторых местах вы видите пустое пространство, то это лишь потому, что на данной территории можно было разместить до 2 млн человек", - пояснил он.





