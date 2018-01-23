Повышение стоимости сжиженного газа и бензина не скажется на других товарах: замминистра

Повышение стоимости сжиженного газа и бензина не скажется на других товарах. В том числе, из-за повышения стоимости сжиженного газа и бензина не будет увеличена стоимость проезда в транспорте. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» сказал заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арман Хачатрян.

Как сказал Арман Хачатрян, представляя доклад о положении в своей отрасли, в 2018 года акцизный налог на сжиженный газ для автозаправок повысили с 8330 (около $17) до 25 тысяч драмов (около $50) за тысячу кубометров. На дизельное топливо — снизили с 32,5 ($66) до 13 тысяч драмов (около $26) за тонну, но ввели НДС.

«Порядка 80% автотранспорта, действующего в Армении и реализующего пассажироперевозки, использует сжиженный газ, а его цена с начала года поднялась со 190 драмов до 210, как и в 2015. Это означает, что хозяйствующие субъекты уже работали в подобных условиях и не повышали тарифы на проезд. То есть, и сейчас не следует ожидать повышения цены», - заявил Хачатрян.

По его словам, повышение цены на бензин также не приведёт к подорожанию проезда в общественном транспорте, как в столице, так и в областях Армении, так как подавляющее большинство транспортных компаний не используют дизельное топливо и бензин.

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