Вучич: Сербии не позволят вступить в ЕС без решения вопроса границ с Косовом

Сербии не дадут вступить в Евросоюз без решения вопроса границ с непризнанной республикой Косово. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник в эфире телеканала HAPPYTV президент Сербии Александар Вучич.

"Сербии не позволят вступить в ЕС без ясно решенного вопроса границ. Как мы его решим - другой вопрос. Хотим ли мы его решать? Народ, несомненно, должен на референдуме сказать, что думает об этом", - заявил сербский лидер.

Вучич напомнил недавнее высказывание одного из иностранных дипломатов, заявившего, что Сербия должна заключить юридически обязывающий документ с Косовом, что предусматривает решение вопроса границ. В этой связи президент сказал, что не будет уклоняться от такого соглашения, поскольку это "меньшее из зол, так как хорошего решения нет". Он добавил, что "через два или два с половиной месяца скажет, что думает по этому вопросу", а если народ его не поддержит, то "это будет поражением его политики".