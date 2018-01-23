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В аэропорту Ганновера подрались курды и сторонники Эрдогана


В аэропорту Ганновер-Лангенхаген в Германии подрались курдские демонстранты и турецкие пассажиры, два человека получили легкие травмы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Потасовка произошла накануне вечером в терминале B. Курды устроили там спонтанную демонстрацию против военных действий Турции в Сирии.

Как отмечает газета Hannoversche Allgemeine, они выкрикивали обвинения в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.

В ответ турецкие пассажиры, ожидавшие рейс в Стамбул, набросились на них. 

По предварительным данным, на месте находилось около 180 человек. Полиции пришлось применить перцовый газ против двадцати участников драки, чтобы взять ситуацию под контроль. 

Силовики начали расследование.




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