В аэропорту Ганновера подрались курды и сторонники Эрдогана
В аэропорту Ганновер-Лангенхаген в Германии подрались курдские демонстранты и турецкие пассажиры, два человека получили легкие травмы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Потасовка произошла накануне вечером в терминале B. Курды устроили там спонтанную демонстрацию против военных действий Турции в Сирии.
Как отмечает газета Hannoversche Allgemeine, они выкрикивали обвинения в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.
В ответ турецкие пассажиры, ожидавшие рейс в Стамбул, набросились на них.
По предварительным данным, на месте находилось около 180 человек. Полиции пришлось применить перцовый газ против двадцати участников драки, чтобы взять ситуацию под контроль.
Силовики начали расследование.