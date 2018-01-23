Итальянская полиция произвела аресты 45 членов неаполитанской мафии "Каморра". Как сообщает во вторник агентство ANSA, речь идет о клане Мочча, контролирующем ряд городов в областях Кампания и Лацио.

Среди арестованных - глава клана Луиджи Мочча, а также несколько женщин, входящих в руководство группировки. Арестованным предъявляются обвинения в хранении оружия, вымогательстве, отмывании денег. Кроме того, следователям в ходе расследования удалось раскрыть каналы общения мафиозных боссов, находящихся в тюрьме, с внешним миром, что позволяло им продолжать управлять кланом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Каморра" считается наиболее жестокой из всех итальянских мафий. Она особенно прославилась после сенсационной книги публициста Роберто Савиано "Гоморра", в которой автор рассказал, что "каморристы" контролируют утилизацию отходов, в том числе токсичных. Годами отходы закапываются под землю, что наносит вред окружающей среде.





