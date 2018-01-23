Минни Маус воссоединилась с возлюбленным на Аллее славы в Голливуде

Мультперсонаж студии Disney Минни Маус обзавелась собственной звездой на Аллее славы в Голливуде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает журнал Variety.

Минни, которой в 2018 году «исполняется» 90 лет, получила награду спустя 40 лет после Микки, первого мультипликационного героя, удостоенного звезды. Другими обладателями именных звезд являются Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны и ряд других персонажей.

Впервые Минни Маус появилась на экранах в 1928 году в первом звуковом мультфильме студии Disney «Пароходик Вилли» (Steamboat Willie).