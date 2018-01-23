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Китайские рабочие получили зарплату кирпичами


Рабочим кирпичного завода на юго-востоке Китая, недоплаченная зарплата была выдана кирпичами, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Завод задолжал своим рабочим в общей сложности 90 тыс. юаней (около 14 тыс. долларов).

Как пишет агентство Синьхуа, около 30 рабочих в городе Наньчан в провинции Цзянси, согласились получить 290 тысяч кирпичей вместо полгающихся им 80000 юаней.

Газета "Цзянси жибао" пишет, что все рабочие - мигранты из горных районов провинции Юнань. В их общежитии не было электричества или отопления, и они жили при свечах и жгли дрова.

После того, как их ситуацией заинтересовались местный департамент труда и суды, рабочие согласились, чтобы недоплаченные суммы были возмещены кирпичами.




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