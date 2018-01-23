В США комика пытались избить микрофонной стойкой во время шоу

На американского комика Стива Брауна во время выступления в Южной Каролине напал один из зрителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео инцидента появилось на странице пользователя Тумики ЛаШа в Facebook. "Я знаю только, что Стив Браун спросил его, в чем его проблема", — отметила она.

Еще один зритель опубликовал видео с другого ракурса.

В роликах видно, как неизвестный сначала пытается драться голыми руками, затем начинает размахивать микрофонной стойкой, после чего берет в руки деревянный стул.

В интервью TMZ Браун заявил, что не знает, почему неизвестный напал на него.

помимо Брауна от действий неизвестного пострадали еще четыре человека. Они собираются выдвинуть против него обвинения.