Опрос: популярность президента и премьер-министра Франции значительно снизилась

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа значительно понизился за период с середины декабря. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник ежемесячного опроса общественного мнения. Он был проведен службой Odoxa по заказу еженедельного журнала L'Express и Объединения региональной прессы Франции.

Хорошо исполняющим свои обязанности президентом считают Макрона 49% французов, что на 5 процентных пунктов (п.п) ниже показателя предыдущего опроса. При этом снижение отмечено после двух месяцев повышения рейтинга. Отрицательного мнения о деятельности Макрона придерживаются 50% респондентов, что составляет увеличение на 4 п.п.

Рейтинг Филиппа снизился на 7 п.п. Положительно деятельность премьера оценивают 50% французов, причем снижение также отмечено после двух месяцев повышения популярности. Не исключается, что это отчасти связано с решением отказаться от проекта строительства регионального аэропорта в Нотр-Дам-де-Ланд, относительно целесообразности создания которого споры во французском обществе шли в течение нескольких лет.

Рейтинг поддержки министра экологического перехода Николя Юло снизился на 11 п.п., до 34%. В то же время он возглавил по результатам опроса отдельный список "политиков, вызывающих наибольшую симпатию населения".

В этом списке на втором месте фигурирует мэр города Бордо центрист Ален Жюппе - его рейтинг остается стабильным на позиции в 33%. За ним следуют министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан (28% со снижением на 2 п.п.) и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (26% со снижением на 1 п.п). На пятом месте в рейтинге симпатий населения - бывший президент Франции Николя Саркози (24%, снижение на 7 п.п). За ними следует глава МВД страны Жерар Колон с не изменившимся показателем в 23%.

Опрос был проведен 17 и 18 января по телефону на основе репрезентативной выборки в 1006 человек в возрастной группе с 18 лет. Погрешность находится в пределах 1,4 - 3,1 пункта.