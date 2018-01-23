Председатель ЦБ Армении считает инфляционные ожидания переоцененными

Инфляционные ожидания, однозначно, являются переоцененными. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

«В связи с повышениями акцизного налога и таможенных пошлин на некоторые виды товаров выросли инфляционные ожидания, которые как бы подтверждаются некоторыми необоснованными утверждениями и публикациями экспертов. Мы считаем эти инфляционные ожидания переоцененными. Именно поэтому ЦБ Армении оставил в конце декабря ставку рефинансирования неизменной»,- сказал основной докладчик, председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, за 2 предыдущих года инфляционные ожидания уменьшились, что является положительным фактором для любой экономики. В результате, уменьшились процентные ставки.

В начале 2018-го года выросли цены на некоторые товары, в частности, бензин подорожал на 20 драмов, дизельное топливо – на 60, сжиженный газ – на 20 драмов.