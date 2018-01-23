В США умерла самая пожилая актриса Голливуда

Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась на 106 году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Deadline.

По информации издания, Сойер скончалась во вторник в своем доме в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. О том, что послужило причиной смерти актрисы, не сообщается.

Актриса была самой пожилой работающей актрисой Голливуда. Она продолжала работать до конца 2017 года. На счету актрисы более 140 фильмов и сериалов. Сойер снялась в таких известных фильмах, как "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и "Когда Гарри встретил Салли".