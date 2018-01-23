В Армении летчики ЮВО уничтожили условные объекты ПВО

Летчики истребителей МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении в ходе учебно-тренировочных полетов отработали уничтожение объектов противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, при выполнении полетных заданий летчики отработали элементы простого и сложного пилотажа авиационной техники в горной местности в сложных метеорологических условиях, на средних высотах и заходах в стратосферу.

В одиночном порядке и в составе боевых пар экипажи МиГ-29 отработали действия по преодолению системы ПВО условного противника, поражению наиболее важных наземных целей с электронным применением авиационных ракет.

Тренировочные полеты проводятся в Закавказье с привлечением более 100 военнослужащих, из числа летного, технического состава и служб наземного обеспечения с привлечением около 20 самолетов.

В текущем году летчики МиГ-29 совершат более 1000 учебных и учебно-боевых вылетов с практическим применением штатного вооружения на тактических учениях и в ходе несения боевого дежурства в единой системе ПВО стран СНГ.