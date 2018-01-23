Парламентские слушания по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» начались в накаленной обстановке

Атмосфера парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» с самого начала была накаленной. Как передает «Арменпресс», заседание сразу началось с прений, поскольку глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян выразил несогласие с регламентом, согласно которому невозможно будет задавать вопросы главе Национальной статслужбы Степану Мнацаканяну.

Председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян заявил, что нельзя вовлекать Национальную статслужбу в политические дебаты, поскольку это запрещено законом, и ее функция – предоставление ситуации и цифр.

Никол Пашинян сказал, что он и не вовлекает Национальную статслужбу в политические дебаты, он хочет лишь задать вопросы. «Опубликованы цифры, которые вызывают вопросы. Вся эта история, в конце концов, начинается и завершается их данными. Если мы не можем задавать ему вопросы, тогда зачем он здесь находится?»,- сказал он.

Председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян заявил, что Национальная статслужба представляет факты, с которыми можно соглашаться или нет, а Никол Пашинян сказал, что доклад Национальной статслужбы уже опубликован, и, если вопросы задавать им нельзя, то и присутствие главы Национальной статслужбы не имеет смысла.

Руководитель фракции РПА НС Армении Ваграм Багдасарян призвал всех к спокойствию.

Никол Пашинян продолжал утверждать свое намерение задавать вопросы главе Национальной статслужбы, несмотря на выключенный микрофон, выкрикивая об этом с места.

Председатель НС Армении Ара Баблоян призвал всех уважать друг друга, а Эдуард Шармазанов призвал всех к конструктивизму.

Страсти улеглись, и слушания начались. С докладом выступил глава Национальной статслужбы Степан Мнацаканян, после него – основной докладчик, председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.