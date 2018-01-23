В 2017 году погибло наибольшее число миротворцев ООН за 24 года

Пятьдесят шесть миротворцев ООН умерли насильственной смертью в 2017 году, что стало печально рекордным показателем с 1994 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на, oб этом говорится в представленном в понедельник докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

"По состоянию на момент публикации [доклада], в 2017 году было [зафиксировано] 56 жертв - самое большое число с 1994 года. Эти цифры выходят за все допустимые рамки, и они, по всей видимости, продолжат расти. Нужно что-то изменить, чтобы развернуть тенденцию вспять", - написал административный глава ООН.

Из 35-страничного документа следует, что с 1948 года на службе погибли более 3,5 тыс. голубых касок, из них 943 - в результате насильственных действий. Генсек отметил, что с 2013 года наметилась тенденция к росту числа жертв среди миротворцев. "Сто девяносто пять человек личного состава миротворческих миссий ООН были убиты в результате актов насилия - больше, чем за любой другой пятилетний период в истории", - подчеркнул Гутерриш.