Единожды красный – красный навсегда: поклонники «Манчестер Юнайтед» поблагодарили Мхитаряна

После перевода в лондонский клуб, поклонники «Манчестер Юнайтед» поблагодарили Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом они написали в Facebook.

Пользователь Уэйн Джуниор, в частности, пишет: «Самая печальная история 2018 года. Хотел бы, чтобы ты остался, однако мы не смогли предотвратить это. Спасибо за все! Ты подарил нам незабываемые моменты. Удачи в новом клубе! Единожды красный – красный навсегда».

Другой поклонник «Манчестер Юнайтед» - Петер Френч, пишет: «Наилучшие пожелания. Благодарю за прекрасные воспоминания, особенно, в финале Европейской лиги. Ты навсегда останешься в наших мыслях и сердцах!».

Пользователь Алекс Йовановский пишет: «Спасибо за все, что ты сделал. Мы тебя никогда не забудем. Как сказал ты, «жизнь продолжается!». Наслаждайся своим новым домом».

Фаваз Джамаль выразил восхищение профессионализмом Мхитаряна: «Я всегда восхищался твоими волшебными ударами, плохо, что Моуриньо не осознал этого. Желаем тебе великого будущего! P.S. Нам голов не забивай».

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».