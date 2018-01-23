Ара Баблоян надеется выслушать обоснованные предложения по смягчению роста цен

Общество обеспокоено ростом цен на отдельные товары, и НС Армении не могло остаться к этому равнодушным. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен», сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

«Уверен, что эти слушания будут эффективными. В то же время надеюсь, что выступающие представят обоснованные предложения по смягчению роста цен, что поможет как в решении проблемы, так и в предоставлении обществу объективной информации»,- сказал он.

Председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян считает эти слушания особо важными, поскольку они затрагивают базисную тему рыночной экономики. Он выразил надежду, что по итогам обсуждений удастся сформировать аналитическую профессиональную площадку."Надеюсь, что представленный сегодня профессиональный анализ и позиции позволят сформировать общее мнение и предложения, которые будут полезны как для профессиональных кругов, так и для принятия политических решений", - сказал Арутюнян.