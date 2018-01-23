Директор ЦРУ заявил, что КНДР смогут ударить по США через несколько месяцев

Лишь несколько месяцев могут отделять КНДР от возможности нанести ядерный удар по США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник директор ЦРУ Майк Помпео.

В интервью CBS Помпео спросили, сколько времени потребуется северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, чтобы получить такую возможность. Помпео ответил: "несколько месяцев".

Он также повторил, что США рассчитывают на помощь РФ и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.