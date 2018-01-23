По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана с 12-го по 18-е января в Ереване родилось 402 ребенка - 210 мальчиков и 192 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратились 36794 гражданина.