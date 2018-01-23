Не выступайте против нас: министр ИД Турции обратился к США

В связи с операцией турецких ВС в Сирии, министр ИД Турции Чавушоглу обратился к США с призывом «не вставать на их пути». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

«Мы говорим США – если вы не с нами, не бросайте тень, не выступайте против нас!»,- заявил министр ИД Турции Чавушоглу.

Он подчеркнул, что курдские силы нападают на турецких военнослужащих, и, если США не готовы предотвратить это, то тогда это сделает Турция.

По его словам, в разговоре с ним госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что по данным, предоставленным партнерами США, против Турции ракетных атак не было. «Я сказал ему – пожалуйста, не говорите с нами их устами»,- сообщил министр ИД Турции Чавушоглу.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны натода» (YPG).