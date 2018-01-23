В ходе операции «Оливковая ветвь» Турция понесла потери

В ходе операции «Оливковая ветвь», объявленной против курдских «Сил самообороны натода» (YPG), Турция понесла первые потери. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В районе села Гюльбаба в Килисе в стычке с курдскими ополченцами погиб один турецкий военнослужащий.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны натода» (YPG).