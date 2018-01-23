Группа футболистов «Манчестер Юнайтед» пожелал Мхитаряну удачи

После перевода в лондонский клуб, капитан сборной Армении по футболу и игрок клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян получил пожелания удачи от группы футболистов «Манчестер Юнайтед». Как передает «Арменпресс», об этом они пишут в Facebook.

Так, Джесси Лингард пишет: «Всего наилучшего тебе, брат». Хуан Мата пожелал ему успехов и посоветовал насладиться игрой в новом клубе.

«Брат мой, успехов тебе. Я буду по тебе скучать»,- пишет Лукаку.

Успехов Мхитаряну пожелал и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо: «Желаю успехов и всяческого благополучия Мхитаряну. Мы его не позабудем».

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».