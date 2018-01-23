Гражданин получил Шенгенскую визу по фальшивым документам и выехал из Армении

Судья суда первой инстанции Кентрон-Норк-Мараша Мнацакан Мартиросян принял 22-го января в производство дело Аркадия Григоряна.

Как передает «Арменпресс», последний получил Шенгенскую визу по фальшивым документам и выехал из Армении с целью постоянного проживания во Франции.

«Аркадий Григорян пришел к предварительному соглашению со своими дальними родственниками, и с их помощью, при посредничестве некоего Тарона приобрел за 30 тысяч драмов фальшивые документы о том, что он якобы работает в ИП «Парандзем Маргарян» и имеет в банке ВТБ счет на 3150 евро.

После чего, с преступными намерениями, он явился в ООО «TLC contact AM», занимающееся помощью при оформлении виз, на основе фальшивых документов получил в посольстве Италии Шенгенскую визу, и выехал из Армении с целью постоянного проживания во Франции»,- сказано в обвинительном заключении.

Аркадий Григорян обвиняется по ст. 325 УК Армении.