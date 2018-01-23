На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон
На Филиппинах во вторник произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на 3 км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад, настолько сильный, что видимость местами была нулевой. По словам очевидцев, казалось, будто в полдень наступила ночь.
Зона эвакуации расширилась до 8 км вокруг вулкана, затронув тысячи человек.На данный момент в центрах временного размещения находится более 30 тысяч местных жителей.
Вулкан расположен в провинции Албай в 340 км от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное - в 1814 году, тогда погибли 1,2 тыс. человек.
TINGNAN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng lava kaninang alas-9:40 ng gabi. pic.twitter.com/TLdSZqKStn— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 22 января 2018 г.