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В Грузии опять ограбили банк


Вооруженное ограбление филиала "Банка Грузии" совершено в понедельник вечером в грузинском городе Кутаиси, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщают грузинские СМИ, в филиал банка, расположенный на улице Табукашвили ворвался вооруженный преступник, выстрелил в живот находящемуся в помещении мужчине и похитил из банка деньги.

Пострадавший доставлен в больницу, ему проводится операция.

В МВД Грузии заявили журналистам, что принимают меры к поиску и задержанию преступника. При этом размер похищенной суммы в ведомстве не уточнили.

В конце декабря 2017 года в Тбилиси произошла целая серия ограблений филиалов "Банка Грузии".

 

 




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