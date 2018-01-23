Посольство США в столице Гаити закрылось из-за беспорядков

Посольство США в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, закрылось из-за массовых акций против политики американского президента Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Местной полиции пришлось возводить баррикады, чтобы защитить здание дипмисии от более чем тысячи протестующих. Некоторые демонстранты кидали в полицейских камни; те в ответ применили слезоточивый газ.

Посольство закрылось после полудня по местному времени и отправило своих сотрудников в безопасное место.

Протесты на Гаити начались из-за оскорбительных высказываний Дональда Трмпа, который упрекнул конгрессменов, подготовивших межпартийное иммиграционное соглашение, в том, что они стремятся принимать мигрантов "из Гаити и любой дыры в Африке".