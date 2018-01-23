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Жизнь продолжается: Мхитарян попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед»


После перевода в лондонский клуб, капитан сборной Армении по футболу и игрок клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед». Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Хотел бы искренно поблагодарить игроков«Манчестер Юнайтед», состав клуба, особенно – болельщиков, за их любовь и поддержку. Для меня было большой честью завоевать Европейскую лигу вместе с вашим великим клубом. Эти мои воспоминания всегда будут со мной. Я буду помнитц свой гол-«скорпион», песню  «Whoa Мхитарян», которой меня встречали болельщики. Я наслаждался каждой минутой и разделял ее со всеми. От всего сердца благодарю всех и желаю удачи.  Жизнь продолжается»,- сказал Мхитарян.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» попрощался на своей странице в Twitter с Мхитаряном, записав, в частности: «Мы желаем удачи Генриху Мхитаряну в связи с его трансфером и благодарим его за память».

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».


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