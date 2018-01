Жизнь продолжается: Мхитарян попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед»

После перевода в лондонский клуб, капитан сборной Армении по футболу и игрок клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед». Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Хотел бы искренно поблагодарить игроков«Манчестер Юнайтед», состав клуба, особенно – болельщиков, за их любовь и поддержку. Для меня было большой честью завоевать Европейскую лигу вместе с вашим великим клубом. Эти мои воспоминания всегда будут со мной. Я буду помнитц свой гол-«скорпион», песню «Whoa Мхитарян», которой меня встречали болельщики. Я наслаждался каждой минутой и разделял ее со всеми. От всего сердца благодарю всех и желаю удачи. Жизнь продолжается»,- сказал Мхитарян.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» попрощался на своей странице в Twitter с Мхитаряном, записав, в частности: «Мы желаем удачи Генриху Мхитаряну в связи с его трансфером и благодарим его за память».

We would like to wish @HenrikhMkh the best of luck for the future after completing his move to Arsenal.



Thanks for the memories, Micki. pic.twitter.com/mbSDN3lf2w