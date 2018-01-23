СБ ООН обсудил ситуацию в Сирии, никак не отреагировав на операцию Турции в Африне

Совет Безопасности ООН провел в понедельник закрытое совещание по Сирии, по итогам которого воздержался от совместных заявлений касаемо ситуации в районе города Африн, где турецкие военные ведут операцию против курдских формирований. По завершении встречи председательствующий в СБ в январе казахский дипломат Кайрат Умаров лишь подтвердил сам факт проведения консультаций, отказавшись предоставить какие-либо подробности состоявшейся дискуссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, с докладом на совещании выступили заместители генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман и по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Последний сообщил об итогах своего визита в Сирию, сообщил Умаров. Он также озвучил официальную позицию своей страны, отметив, что Казахстан "обеспокоен последствиями эскалации насилия в разных частях Сирии для мирных жителей", выступает за прекращение бомбардировок и обеспечение доступа к населению для оказания гуманитарной помощи.

Встреча СБ ООН по Сирии прошла по инициативе Франции. Постпред страны Франсуа Делаттр по итогам совещания подтвердил, что происходящее в Африне "было частью дискуссии" в Совбезе. "Каждый из моих коллег упомянул ситуацию там", - сказал он.



