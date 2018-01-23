Цены на цветные металлы - 22-01-18

ЛОНДОН, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.67% и составила 2239.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.42% и составила 7090.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.15% и составила 2606.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.15% и составила 12755.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.41% и составила 20660.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.52% и составила 3414.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.62% и составила 80000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.