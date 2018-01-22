Президент Армении Серж Саргсян встретился с председателем Сената Франции

Президент Армении Серж Саргсян, в рамках рабочего визита во Французскую Республику, встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В начале встречи президент поздравил Жерара Ларше с переизбранием на высокий пост председателя Сената, пожелав новых успехов и достижений.

Отметив, что хотя со дня состоявшейся около года назад их встречи прошло немного времени, президент Саргсян подчеркнул, что, тем не менее, в двух странах за этот период времени произошли существенные перемены: у Франции новый молодой и энергичный президент, который не только ведет вперед Францию, но и активно вовлечен в международных процессах, Армения же вскоре полностью совершит переход с полупрезидентской к новой – парламентской модели государственного управления.

Президент Армении и председатель Сената Франции в данном контексте отметили важность роли межпарламентского диалога в деле дальнейшего углубления и укрепления межгосударственных отношений.

Частота встреч, по мнению президента Саргсяна, свидетельствует о важности, которую стороны придают обеспечению непрерывности политического диалога высокого уровня. В данном контексте Серж Саргсян напомнил, что это уже четвертая его встреча с г-ном Ларше, которая проводится во Франции. Президент Саргсян отметил, что он был бы рад провести с ним следующую встречу в Армении, где с большим удовольствием примут председателя Сената Франции.

Поблагодарив за поздравления и теплые слова, Жерар Ларше охарактеризовал армяно-французские отношения как отношения высокого уровня, развивающиеся в атмосфере дружбы и взаимного доверия, которые, по его словам, должны еще больше укрепиться расширением экономических связей, пока еще уступающих существующему уровню политических отношений. Собеседники согласились с тем, что сторонам предстоит многое сделать в этой сфере.

В ходе встречи Серж Саргсян и Жерар Ларше затронули также отношения Армения-ЕС, обоюдно подчеркнув важность предусмотренных подписанным рамочным соглашением подходов и запланированных работ.

Председатель Сената поинтересовался у Сержа Саргсяна о последних развитиях переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы, региональных проблемах, об отношениях Армении с соседними государствами.

Президент Саргсян и председатель Сената Франции коснулись также Саммита Франкофонии, который состоится в этом году в Армении, что, по их мнению, внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

В конце встречи Серж Саргсян оставил подпись в книге Почетных гостей Сената.