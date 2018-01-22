Забитые Мхитаряном голы впечатляют: Арсен Венгер

После официального перехода в лондонский клуб капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о нем.

«Генрих – целостный игрок. Он создает возможности для партнеров, хорошо защищается, постоянно находится в движении и является целенаправленным игроком. Когда я смотрю, сколько он забил голов в течение своей карьеры, то это впечатляет.

Могу сказать, что он обладает всеми необходимыми качествами»,- сказал Венгер.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».