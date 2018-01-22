Моя мечта сбылась: первые комментарии Генриха Мхитаряна
22:57, 22 Январь, 2018
После перевода в лондонский клуб, капитан сборной Армении по футболу и игрок клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян сделал первые комментарии по поводу этого события.
«Очень рад, что эта сделка заключена. Моя мечта сбылась, поскольку я всегда мечтал играть за «Арсенал». Мне всегда нравилась игра «Арсенала» и то, как Арсен Венгер руководит командой. Конечно, мне нравилась игра Тьерри Анри. Возможно, в этом причина моей любви к «Арсеналу»»,- сказал Генрих Мхитарян.
Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».