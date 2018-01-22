Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян официально перешел в лондонский клуб “Арсенал”. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт “Арсенала”.

Мхитарян перешел в “Арсенал”, а чилийский нападающий Алексис Санчес - в “Манчестер Юнайтед”.

Пока неизвестно, под каким номером выступит Мхитарян в новом клубе.